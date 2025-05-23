Диетолог Королева призвала готовить квас для окрошки самостоятельно

В преддверии летнего сезона, когда на прилавках появляются первые овощи, многие задумываются о приготовлении окрошки. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева поделилась с радио Sputnik советами, как сделать этот холодный суп не только вкусным, но и полезным.

По словам специалиста, окрошка может стать отличным дополнением к рациону, особенно в сезон свежих овощей. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и переносимость определенных продуктов.

«Все определяется переносимостью либо непереносимостью тех продуктов питания, которые человек использует для своего рациона», — отметила Королева.

Врач-диетолог советует избегать использования газированных напитков и кваса в качестве основы для окрошки. Вместо этого она рекомендует готовить квас самостоятельно, чтобы получить полезный продукт с пробиотиками.

Также специалист предложила заменить колбасу на отварное мясо, а картофель, который является крахмалистым овощем, использовать по минимуму или вовсе исключить из рецепта.

Королева подчеркнула, что окрошка может заменить полноценный прием пищи благодаря наличию овощей в составе.