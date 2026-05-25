Диетолог Королева предупредила о вреде арбуза при мочекаменной болезни

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева сообщила «Радио 1» , что употребление арбуза может быть опасно при мочекаменной болезни. Она подчеркнула, что этот продукт способен спровоцировать ряд опасных состояний.

Королева отметила, что арбуз может стать причиной почечной колики или резкого скачка сахара в крови. Особо уязвимы люди, которые не знают о наличии у себя скрытых заболеваний, написал NEWS.ru.

Кроме того, по словам эксперта, арбуз не рекомендуется употреблять при проблемах с уровнем сахара и углеводов в организме. Также диетолог советует избегать покупки арбузов в мае и июне, когда плоды еще не дозрели.