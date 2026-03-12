Диетолог Королева предупредила, что избыток белка в рационе повышает риски развития рака и аутоиммунных болезней

В последнее время продукты с высоким содержанием белка становятся все более популярными. На этикетках многих товаров — от творога до йогуртов и макарон — можно увидеть надписи о повышенном содержании протеинов. Считается, что такие продукты лучше насыщают, способствуют наращиванию мышечной массы и похудению. Однако доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с ОСН предупредила, что переизбыток белка в рационе может быть опасен.

Как отметила эксперт, белок способен привести к аутоиммунным заболеваниям и повысить риск онкологии. Суточная норма потребления белка составляет в среднем 30% от общего потребления белков, жиров и углеводов (БЖУ).

Белок — это важный компонент пищи, который является строительным материалом для организма. Он обеспечивает рост, развитие и обновление тканей, а также работу гормональной, иммунной и других систем. Для нормального усвоения белка необходимо сочетать его с овощами и зеленью.

Диетолог подчеркнула, что качество и происхождение белка также имеют значение. Организм может плохо усваивать некоторые источники белка, особенно если они непривычны для него. Проверить, нормально ли организм переносит белки из тех или иных продуктов, можно при помощи иммунологических тестов, подчеркнула специалист.