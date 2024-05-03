Диетолог Королева предупредила, что английский завтрак может вызвать проблемы с ЖКТ | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 17:06 Диетолог Королева предупредила, что английский завтрак может вызвать проблемы с ЖКТ

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Давно известно, что самый важный прием пищи — это завтрак, поэтому он обязательно должен быть сбалансированным. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Маргарита Королева.

Она подчеркнула, что завтракать нужно в первый час после пробуждения. Причем акцент стоит сделать на белках и сложных углеводах. А про популярные английский и венский завтрак, которые состоят из яиц и жареных колбас или бекона, лучше забыть.

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«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсоленым продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть», — подчеркнула врач.

Она также добавила, что не стоит употреблять на завтрак различные хлопья и газировку. Лучше начать день с омлета с овощами, творога или котлет.

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