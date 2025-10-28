Диетолог Королева посоветовала включить в осенний рацион продукты с триптофаном

С приходом холодов и сокращением светового дня многие ощущают упадок сил и снижение настроения. Диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева поделилась с Общественной Службой Новостей советами, как поддержать здоровье и хорошее настроение в межсезонье.

По словам эксперта, важно добавить в меню продукты, богатые клетчаткой, сложными углеводами и полезными жирами. Это поможет укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

«Осенью в рацион желательно включать побольше цельнозерновых: это и цельнозерновой хлеб, и орехи, и каши», — объяснила специалист.

Также врач рекомендовала не злоупотреблять жирной мясной пищей и отдавать предпочтение сложным углеводам, которые содержатся в капустных, молодом картофеле, зелени и орехах.

Для поддержания настроения специалист посоветовала употреблять продукты, содержащие аминокислоту триптофан, которая в организме преобразуется в гормон счастья серотонин. К источникам относятся мясо, птица, рыба.