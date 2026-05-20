Диетолог Королева посоветовала придерживаться дробного питания

Диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для поддержания здоровья важно соблюдать режим дробного питания. Об этом сообщило «Радио 1» .

«Питание действительно должно быть дробным: четыре-пять приемов пищи — это обязательный режим», — объяснила врач.

Она также отметила, что после 19 часов лучше избегать основных приемов пищи, но можно позволить себе легкие перекусы, добавило Ura.ru.