Диетолог Королева отметила пользу сухофруктов для флоры кишечника

Сухофрукты сохраняют витамины и минералы свежих фруктов и ягод, но в более концентрированном виде. Поэтому они могут быть отличным перекусом, который быстро утоляет голод и поддерживает уровень энергии. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, горстка сухофруктов может стать полезным дополнением к рациону, но важно помнить о мере.

«В сухофруктах содержатся растительные волокна, важные для работы системы пищеварения и удовлетворения потребностей флоры кишечника», — объяснила эксперт.

Также в них много минеральных веществ, таких как калий, магний, железо, медь, которые участвуют в работе сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения, нервной системы и в других физиологических процессах.