Диетолог Королева отметила, что на здоровье кожи, волос и ногтей влияет состояние кишечника

Считается, что употребление продуктов с высоким содержанием коллагена способствует улучшению внешности. Однако для поддержания здоровья кожи и волос не обязательно концентрироваться на отдельных коллагеновых продуктах. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт подчеркнула, что все системы в теле человека взаимосвязаны и требуют питательных веществ для нормальной работы. Чтобы кожа, волосы и ногти были здоровыми, здоровым должен быть весь организм. Поэтому важно учитывать переносимость и непереносимость продуктов питания, а также состояние кишечника.

«Нужно сделать анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания», — порекомендовала диетолог.

При обнаружении скрытой пищевой непереносимости человеку необходимо исключить из рациона противопоказанные продукты, чтобы улучшить здоровье организма в целом и здоровье кожи и волос в частности.

Также важно исправить проблемы с кишечником, которые могут привести к нехватке полезных веществ. После исключения неподходящих продуктов и исправления проблем с кишечником необходимо подобрать подходящий рацион, в идеале — с участием врача, подчеркнула Королева.