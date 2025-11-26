Диетолог Королева отметила, что гречка и картофель могут оказывать положительное влияние на здоровье зубов
Диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что употребление гречки и картофеля может оказывать положительное влияние на здоровье зубов, но только при комплексном подходе к уходу за полостью рта. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Королева подчеркивает, что для решения проблем с зубами необходимо сначала выяснить их причину у стоматолога. Она также рекомендует принимать биологически активные добавки и отдавать предпочтение продуктам, богатым микроэлементами, так как современный рацион часто недостаточно разнообразен по своему составу, сообщил aif.ru.
«Забота о здоровье зубов должна включать не только правильное питание, но и тщательную гигиену полости рта», — отметила Королева.
Только такой подход может обеспечить желаемый результат.