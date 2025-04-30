Диетолог Королева: от работы кишечника зависит общее состояние организма

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Общественной Службе Новостей , что от работы кишечника зависит общее состояние организма. Он влияет на иммунитет, настроение, внешний вид и другие аспекты здоровья.

Кишечник называют «центром Вселенной», ведь он связан со всеми системами организма. Например, он участвует в выработке витаминов группы B, биотина и витамина K. Также кишечник помогает синтезировать серотонин, влияющий на настроение. Поэтому любые нарушения в его работе могут привести к серьезным последствиям.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, нужно обеспечивать его микрофлору питательным субстратом. Основа питания — растительная клетчатка. Ее можно получать из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, зелени, орехов и семян. Она помогает пищеварению и продвижению пищевого комка по кишечнику.

Сегодня многие люди страдают от запоров, потому что в последние десятилетия изменилась пищевая среда. Натуральные продукты сменились рафинированными, которые содержат мало клетчатки, витаминов и минералов. Организмы людей не успели адаптироваться к этим изменениям. Поэтому важно помнить о растительной клетчатке и заботиться о здоровье кишечника.