Диетолог Королева напомнила о высоком содержании гемового железа в субпродуктах

Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева поделилась информацией о положительном влиянии субпродуктов на здоровье суставов и костей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Врач подчеркнула, что такой эффект достигается благодаря содержанию коллагена. Продукты богаты полноценным белком, витаминами и гемовым железом.

«Например, язык — деликатесный продукт. Тоже с высоким уровнем содержания гемового железа и полноценного белка», — отметила Королева.

Также эксперт рекомендовала включать в рацион костный бульон и костный мозг, особенно при реабилитации после переломов. Полезными для здоровья будут и такие субпродукты, как печень, сердце и легкие, добавил RT.