Диетолог Королева: кофе негативно влияет на нервную систему и общее состояние ребенка | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:34 Диетолог Королева: кофе негативно влияет на нервную систему и общее состояние ребенка

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Диетолог Маргарита Королева посоветовала начинать пить кофе минимум с 12 лет. В более раннем возрасте такой продукт может нанести серьезный вред, пояснила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, бодрящий напиток обезвоживает организм, из-за чего у ребенка снижается активность. Еще одно последствие — серьезное истощение сил.

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Врач отметила, что из-за кофе у детей страдает нервная система. Они теряют способность адекватно воспринимать происходящее, добавил RT.