Диетолог Королева: кофе негативно влияет на нервную систему и общее состояние ребенка | 360°

17 мая 2024, 12:34
Диетолог Королева: кофе негативно влияет на нервную систему и общее состояние ребенка
Диетолог Маргарита Королева посоветовала начинать пить кофе минимум с 12 лет. В более раннем возрасте такой продукт может нанести серьезный вред, пояснила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, бодрящий напиток обезвоживает организм, из-за чего у ребенка снижается активность. Еще одно последствие — серьезное истощение сил.
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Врач отметила, что из-за кофе у детей страдает нервная система. Они теряют способность адекватно воспринимать происходящее, добавил RT.
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