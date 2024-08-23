Диетолог Коробкина: бесконтрольное употребление ягод может привести к псевдоаллергической реакции

Врач-диетолог Анна Коробкина в разговоре с изданием «Ридус» рассказала о вреде чрезмерного употребления сезонных ягод. По ее словам, бесконтрольный прием может негативно сказаться на организме и привести к псевдоаллергической реакции.

Как написал сайт Ura.ru, многие ягоды содержат гистамин, который в большом количестве вызывает такие симптомы, как зуд или крапивница. Медик назвала это дозозависимым эффектом.

По словам Коробкиной, суточная норма потребления малины, черники, смородины и вишни составляет 200—300 граммов. Именно такая доза будет приносить пользу организму.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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