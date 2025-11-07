Диетолог Кондаурова назвала неэффективной дезинфекцию фруктов и ягод кипятком
Многие считают, что ошпаривание фруктов и ягод кипятком — надежный способ избавиться от микробов и остатков химии. Однако диетолог-консультант Анастасия Кондаурова развеяла этот миф, сообщило Ura.ru.
По ее словам, термическая обработка кипятком неэффективна против основных загрязнений. Кроме того, при повышенной температуре продукты теряют часть полезных свойств.
«Прежде всего это касается витамина С и некоторых витаминов группы В. Они являются водорастворимыми и очень чувствительны к высокой температуре», — пояснила врач.
Она также предупредила, что кипяток не поможет против воска и жирорастворимых пестицидов. Горячая вода может даже усугубить ситуацию, запечатывая химические вещества на поверхности.