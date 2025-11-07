Диетолог Кондаурова назвала неэффективной дезинфекцию фруктов и ягод кипятком

Многие считают, что ошпаривание фруктов и ягод кипятком — надежный способ избавиться от микробов и остатков химии. Однако диетолог-консультант Анастасия Кондаурова развеяла этот миф, сообщило Ura.ru .

По ее словам, термическая обработка кипятком неэффективна против основных загрязнений. Кроме того, при повышенной температуре продукты теряют часть полезных свойств.

«Прежде всего это касается витамина С и некоторых витаминов группы В. Они являются водорастворимыми и очень чувствительны к высокой температуре», — пояснила врач.

Она также предупредила, что кипяток не поможет против воска и жирорастворимых пестицидов. Горячая вода может даже усугубить ситуацию, запечатывая химические вещества на поверхности.