Диетолог Колесникова: паприка и куркума стимулируют метаболизм и помогают сохранить молодость кожи

Она отметила, что немаловажную роль играют специи и приправы. Среди них — гвоздика, паприка, куркума, кардамон и другие. Они не только усиливают вкус блюд, но и являются природными стимуляторами здоровья.

Так, специи имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, что ускоряет процессы метаболизма и очищения организма. В итоге кожа дольше сохраняет молодой вид, заключила Колесникова.