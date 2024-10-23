Диетолог Колесникова: паприка и куркума стимулируют метаболизм и помогают сохранить молодость кожи

Замедлить процессы старения поможет сбалансированный рацион питания. Главные пищевые помощники в сохранении молодости — ягоды, фрукты, овощи, зелень, орехи, морепродукты, рассказала диетолог Полина Колесникова в интервью URA.RU.

Она отметила, что немаловажную роль играют специи и приправы. Среди них — гвоздика, паприка, куркума, кардамон и другие. Они не только усиливают вкус блюд, но и являются природными стимуляторами здоровья.

Так, специи имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, что ускоряет процессы метаболизма и очищения организма. В итоге кожа дольше сохраняет молодой вид, заключила Колесникова.

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