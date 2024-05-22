Диетолог Ким назвала переработанное мясо лидером по содержанию соли

Высокое потребление соли считается одним из ведущих факторов риска смерти во всем мире. Лидером по ее содержанию является копченое, вяленое и переработанное мясо, сообщила диетолог Ольга Ким сайту aif.ru.

По словам специалиста, примерно 75% соли в рационе поступает из готовых пищевых продуктов и блюд. Ее очень много в рыбных консервах, бульонных кубиках, соленых закусках, консервированных овощах, соусах и плавленных сырах.

Для снижения потребления соли Ким посоветовала не досаливать уже приготовленную пищу и читать состав продуктов перед покупкой, сообщил RT.