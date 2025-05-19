Диетолог Килипко рассказала, что матча помогает замедлить процессы старения

Матча содержит природные органические вещества — катехины, которые могут помочь в борьбе со свободными радикалами. О полезных свойствах напитка рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко в беседе с «Москвой 24» .

Как отметила доктор, регулярное употребление матчи может замедлить процессы старения и снизить риск развития хронических заболеваний. Кроме того, в чае матча содержится аминокислота L-теанин. Она способствует выработке альфа-волн в мозге, что помогает снизить уровень стресса и расслабиться без сонливости. Также напиток богат витаминами A, C и E, железом и калием, которые укрепляют иммунную систему.

Килипко рекомендовала пить одну-две чашки матчи в день, используя один-два грамма порошка на порцию и заливая его 60–100 миллилитрами воды. Однако она предупредила, что напиток содержит кофеин, который при избытке может вызвать тревожность, учащенное сердцебиение, чрезмерную бодрость и нарушение сна. Поэтому кофеиносодержащие продукты лучше употреблять до 16:00.

Гастроэнтеролог добавила, что людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, почек и печени следует быть осторожными и не употреблять более одной чашки матчи в день.