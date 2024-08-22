Диетолог Кашух рассказала, что огурцы способствуют снижению уровня кислотности желудка

Огурцы полезно есть людям, у которых есть гастрит и рефлюксная болезнь. Дело в том, что они способствуют снижению уровня кислотности желудка. Об этом «Известиям» рассказала врача-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В состав огурцов входят витамины C, K, B5, а также минералы — калий, магний, марганец, медь. Все эти вещества способствуют здоровью кожи, улучшают свертываемость крови и помогают регулировать уровень сахара в крови, написала «Свободная Пресса».

Огурцы также полезны наличием антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и помогают органам и тканям дольше оставаться молодыми, добавила врач.