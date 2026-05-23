Диетолог Кашапова рассказала, что сметану и творог фальсифицируют чаще всего

Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова, а также эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский выразили обеспокоенность по поводу участившихся случаев массовых отравлений в кафе и при заказе еды на дом. Об этом сообщило РИАМО .

По словам Почапского, низкие цены в магазинах часто достигаются за счет замены ингредиентов и экономии на хранении и транспортировке. Производители вынуждены изменять рецептуру, добавляя, например, крахмал в кефир или заменяя молочный жир в твороге растительным.

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее часто фальсифицируются молочные продукты (сметана, творог, сыр, сливочное масло), мясная продукция (колбасы, полуфабрикаты, фарш), а также мед, растительные масла, рыба и морепродукты. Кашапова особо отметила опасность фальсификата алкоголя, содержащего метанол, который может привести к слепоте и смерти, добавила газета «Петербургский дневник».