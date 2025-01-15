Диетолог Капустина рассказала, что горький шоколад может вызвать бессонницу

Горький шоколад производится путем измельчения какао-бобов и удаления масла какао. Этот вид шоколада отличается низким содержанием сахара и высоким процентом какао, что делает его полезным продуктом. Горький шоколад известен своими свойствами улучшения настроения, снижения артериального давления и укрепления иммунной системы.

Однако употребление горького шоколада может быть опасным для некоторых групп людей. Так, у кого-то может возникнуть аллергия на шоколад, проявляющаяся зудом, отеком горла и даже анафилактическим шоком. Людям с аллергией на шоколад рекомендуется отказаться от его употребления.

Капустина также отметила, что горький шоколад содержит небольшое количество кофеина, который может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Помимо этого, шоколад может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, вызывая побочные эффекты.