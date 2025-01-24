Диетолог Капустина: дробное питание стабилизирует уровень сахара в крови

В интернете можно найти множество мнений о том, как часто следует питаться в течение дня. Одни пропагандируют трехразовый рацион, другие выступают за дробное питание, а кто-то предпочитает пропускать приемы пищи. Издание RuNews24.ru , опираясь на мнение врача-диетолога Алены Капустиной, рассмотрело разные подходы в питании.

Классический вариант — это завтрак, обед и ужин. Такая схема питания универсальна, но подходит не каждому.

«Количество принимаемых продуктов питания должно учитываться в соответствии с требованиями человека, его образом жизни, физической активностью и состоянием здоровья», — объясняет врач.

Дробное питание стало популярно в последнее время и имеет свои преимущества и недостатки. Оно помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Также малые порции легче усваиваются организмом. Из минусов можно отметить сложность организации столь частых перекусов в течение дня и риск переедания, написала Gazeta.SPb.

Диетолог подчеркивает, что нет единого правила, определяющего оптимальное количество приемов пищи в день. Важно учитывать собственные ощущения и потребности организма.