Диетолог Калинчев: ранние арбузы могут вызвать проблемы с ЖКТ
Арбузы, купленные не в сезон, могут спровоцировать различные проблемы с пищеварительной системой. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, при этом нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Никогда нельзя быть полностью уверенным в качестве этого летнего лакомства.
Довольно часто встречаются пищевые отравления даже спелыми арбузами, купленными в сетевых магазинах, отметил Калинчев.
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