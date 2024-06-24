Диетолог Калинчев: ранние арбузы могут вызвать проблемы с ЖКТ

Арбузы, купленные не в сезон, могут спровоцировать различные проблемы с пищеварительной системой. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, при этом нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Никогда нельзя быть полностью уверенным в качестве этого летнего лакомства.

Довольно часто встречаются пищевые отравления даже спелыми арбузами, купленными в сетевых магазинах, отметил Калинчев.