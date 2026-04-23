Диетолог Калинчев предупредил о риске проблем с ЖКТ из-за переизбытка полезных бактерий

Избыточное употребление препаратов с полезными бактериями может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, предупредил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Абзацем» .

Специалист отметил, что проблемы возникают у тех, кто занимается самолечением и принимает различные добавки без назначения врача. Препараты для восполнения дефицита полезных бактерий содержат большое количество активных организмов.

«Если говорить про полезные бактерии, это происходит, когда человек переел препаратов, которые содержат всегда в себе лактобактерии, бифидобактерии и так далее. Клинически это может проявляться проблемами с пищеварением», — пояснил Калинчев.

Среди последствий он выделил избыточные газообразования, диарею, запоры.