Даже небольшое количество икры способно вызвать аллергическую реакцию, а ее избыток грозит несварением и скачками давления. Об этом диетолог Алексей Калинчев рассказал сайту «Абзац» .

Специалист отметил, что при аллергии тяжесть реакции не зависит от размера порции. Кроме того, из-за обилия соли икра опасна в больших количествах для людей с повышенным артериальным давлением, а из-за высокой жирности переедание продукта может привести к расстройству пищеварения.

Калинчев порекомендовал не употреблять деликатес натощак и ограничиться за новогодним столом одним-двумя бутербродами. Он уточнил, что в одной чайной ложке с горкой содержится от 10 до 20 граммов икры.