Диетолог Калинчев: физическая активность и правильное питание помогут избавиться от тяги к сладкому

Стресс и нехватка калорий зачастую вызывают у человека потребность в сладких продуктах. Как избавиться от тяги к таким лакомствам, рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru.

Врач посоветовал перейти на сытное и сбалансированное питание. Стоит отдавать предпочтение белковой пище и ограничить количество сахара в рационе.

По словам медика, отличный вариант — замена кондитерских изделий на фрукты и овощи. Кроме того, эффективность покажет увеличение физической активности.

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте