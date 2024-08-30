Диетолог Калинчев: физическая активность и правильное питание помогут избавиться от тяги к сладкому
Стресс и нехватка калорий зачастую вызывают у человека потребность в сладких продуктах. Как избавиться от тяги к таким лакомствам, рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru.
Врач посоветовал перейти на сытное и сбалансированное питание. Стоит отдавать предпочтение белковой пище и ограничить количество сахара в рационе.
По словам медика, отличный вариант — замена кондитерских изделий на фрукты и овощи. Кроме того, эффективность покажет увеличение физической активности.
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