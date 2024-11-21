Диетолог Кабанов рассказал, что диетическое мясо и натуральный соус сделают шаурму полезной

Принято считать, что шаурма, как и любой другой фастфуд, это вредное блюдо. Однако оно может быть и полезным при правильном выборе ингредиентов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал диетолог-консультант и заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По его словам, главные вредители в шаурме — это слишком жирные мясо и соус. И, ели их заменить, то блюдо станет достаточно сбалансированным по белкам, жирам и углеводам.
Например, шаурму можно приготовить с добавлением куриного филе, обжаренного на сухой сковороде, или вареного. А майонезный соус заменить на натуральный йогурт или сметану.
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