Диетолог Кабанов призвал разнообразить ужин растительными белками

Пища насыщенная белками дает долгое ощущение сытости и помогает не набрать лишние килограммы. Об это Общественной Службе Новостей рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Он напомнил, что белки содержатся не только в мясе и яйцах. Также и достаточно и в растительной пищи. И именно такие белки лучше выбирать для ужина: она не отразятся на весе и не перегрузят организм перед отходом ко сну.

Кабанов отметил, что среди растительных продуктов лидерами по содержанию белка являются бобовые, грибы и орехи. Также можно попробовать добавить в рацион соевое или рисовое молоко.

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