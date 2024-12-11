Диетолог Кабанов призвал не бояться пальмового масла в составе шоколада и конфет

Некоторые люди переживают, что пальмовое масло в составе шоколада из конфет говорит о его плохом качестве продукта, но это не так. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Он объяснил, что жиры необходимы для сбалансированного рациона. При этом не существует универсальных масел, которые подходили бы для изготовления любого шоколада.
В частности, пальмовое используют не из-за того, что оно дешевое, а потому что оно достаточное твердое и хорошо держит форму. До него приходилось добавлять в растительные жиры специальные загустители, чтобы добиться этого эффекта.
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