Диетолог Кабанов призвал не бояться пальмового масла в составе шоколада и конфет

Некоторые люди переживают, что пальмовое масло в составе шоколада из конфет говорит о его плохом качестве продукта, но это не так. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Он объяснил, что жиры необходимы для сбалансированного рациона. При этом не существует универсальных масел, которые подходили бы для изготовления любого шоколада.

В частности, пальмовое используют не из-за того, что оно дешевое, а потому что оно достаточное твердое и хорошо держит форму. До него приходилось добавлять в растительные жиры специальные загустители, чтобы добиться этого эффекта.