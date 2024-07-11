Диетолог Кабанов назвал сахар главным врагом зубов

Регулярное потребление сахара вредит всему организму, в особенности страдают зубы. Сладости быстрее всего разрушают эмаль, рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая и разъедает эмаль. Также для зубов вредны кислые и кисло-сладкие продукты: цитрусовые, соки, кислые ягоды. Употреблять их с утра не стоит, сообщил сайт aif.ru.

Кроме того, осторожнее нужно быть с орехами, семечками и в особенности с газированными напитками, отметил Кабанов.