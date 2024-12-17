Диетолог Кабанов: чрезмерное употребление трансжиров может привести к повышению риска развития диабета и ожирения

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал Общественной Службе Новостей , насколько опасны трансжиры и в каких продуктах они могут содержаться.

«Трансизомеры жирных кислот могут быть как природного, так и искусственного происхождения. Природные трансжиры присутствуют в достаточно большом объеме в молочной продукции», — пояснил эксперт.

Чрезмерное употребление трансжиров может привести к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Они также негативно влияют на мужскую и женскую фертильность, уменьшая концентрацию и подвижность сперматозоидов. У беременных женщин употребление трансжиров повышает риск врожденных дефектов и нарушает метаболизм плода.

Исследования о вреде трансжиров для организма продолжаются, и постоянно появляются новые данные. Трансжиры вызывают хроническое воспаление в организме, повышают риск развития онкологических заболеваний и вмешиваются в обмен веществ. Безопасного уровня потребления природных трансжиров не существует: даже минимальное количество может повысить риск серьезных хронических заболеваний, сказал эксперт.

Всемирная организация здравоохранения запустила глобальную инициативу REPLACE по полному отказу от трансжиров. В рамках этой инициативы государства обмениваются лучшими практиками по контролю трансжиров и поиску более безопасных альтернатив. На сегодняшний день к инициативе присоединились 58 стран, включая Россию.