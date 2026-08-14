Диетолог Янг предупредила, что у мужчин уровень холестерина продолжает устойчиво расти до 60 лет

Диетолог Лиза Янг в беседе с изданием USA Today рассказала о возрастных изменениях уровня холестерина и объяснила, почему мужчины и женщины сталкиваются с этой проблемой в разные периоды жизни. По ее словам, холестерин способен откладываться на стенках артерий в виде бляшек, что постепенно приводит к сужению сосудов.

У мужчин уровень холестерина обычно продолжает устойчиво расти примерно до 60 лет. После достижения этого возраста показатель начинает постепенно снижаться естественным образом. У женщин ситуация развивается иначе: до наступления менопаузы (которая обычно приходится на возраст около 50–55 лет) их показатели остаются ниже мужских. Однако после менопаузы уровень холестерина у женщин нередко заметно увеличивается и может стать даже выше, чем у мужчин, пишет MK.RU.

Специалист отметила, что такие возрастные изменения связаны в том числе с работой печени — со временем она начинает медленнее перерабатывать и выводить холестерин из организма. Одновременно повышается активность фермента, который организм использует для производства этого вещества. Также значительную роль играют гормональные перестройки, в частности снижение уровня эстрогена в период менопаузы. Кроме того, значение имеет увеличение количества жировой ткани в области живота.