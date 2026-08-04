Диетолог Ямилова рекомендовала взрослым ограничить потребление белых грибов до 150 граммов не более двух раз в неделю

Взрослым здоровым людям можно употреблять белые грибы без вреда для здоровья, но в ограниченных количествах. Как сообщила в интервью РИА «Новости» главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова, рекомендуется съедать не более 100–150 граммов белых грибов один-два раза в неделю.

Ямилова также отметила, что детям можно включать грибы в рацион только после 14 лет, а до трех лет они противопоказаны, привел ее слова сайт URA.RU.

Диетолог обратила внимание на то, что грибы являются высокоаллергенным продуктом. При появлении аллергической реакции необходимо исключить грибы из рациона, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.

Кроме того, грибы активно поглощают токсины и тяжелые металлы из почвы и воздуха, поэтому употребление в пищу грибов, собранных вдоль автомагистралей, может быть смертельно опасным. В связи с этим специалист советует отдавать предпочтение грибам, выращенным агрокультурным способом.