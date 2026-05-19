Диетолог Ямилова порекомендовала заменить колбасу в окрошке на отварное мясо

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Приморья и кандидат медицинских наук Ольга Ямилова предложила пересмотреть традиционный рецепт окрошки для его включения в здоровый рацион. В интервью РИА «Новости» она подчеркнула важность замены некоторых ингредиентов.

Вместо колбасы Ямилова рекомендует использовать отварное мясо, такое как куриное филе, индейка, постная говядина, телятина или язык. Эти изменения помогут снизить калорийность блюда и увеличить содержание белка, добавил «Ридус».

Диетолог также советует выбирать маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду вместо сладкого кваса, как промышленного, так и домашнего приготовления. Это позволит уменьшить количество углеводов и простых сахаров в окрошке.

В качестве заправки специалист рекомендует использовать натуральный йогурт или маложирную сметану. Кроме того, для приготовления здоровой окрошки важно ограничить количество картофеля и добавить больше овощей и зелени.