Диетолог Ямилова назвала жимолость и черную смородину безопасными ягодами для аллергиков

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости назвала жимолость и черную смородину безопасными ягодами для аллергиков.

По словам доцента института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, эти ягоды редко вызывают аллергические реакции и отличаются низкой калорийностью. Ямилова рекомендует употреблять их в умеренных количествах — не более 1–1,5 стакана в день, написало Ura.ru.

Если после употребления ягод все же возникла аллергическая реакция, врач советует принять противогистаминные препараты. При появлении изжоги или неприятных ощущений в желудке следует прекратить их употребление.