Диетолог Ивашкевич: ужинать нужно за три часа до сна, чтобы пища не застаивалась в желудке ночью

Клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич в беседе с изданием NEWS.ru объяснила, почему нежелательно есть перед сном. Как рассказала медик, пища не должна застаиваться в желудке, а на ее переваривание требуется определенное количество времени.

Обычно медицинские эксперты советуют принимать пищу за три часа до сна.

«Во время того, как мы спим, еда также должна свободно передвигаться по кишечнику. Именно поэтому необходимо не есть за три часа до сна минимум», — пояснила Ивашкевич.

Диетолог предупредила, что тошнота и тяжесть в желудке чаще всего сигнализируют о переедании.