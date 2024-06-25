Диетолог Ивашкевич: ужинать нужно за три часа до сна, чтобы пища не застаивалась в желудке ночью

Клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич в беседе с изданием NEWS.ru объяснила, почему нежелательно есть перед сном. Как рассказала медик, пища не должна застаиваться в желудке, а на ее переваривание требуется определенное количество времени.

Обычно медицинские эксперты советуют принимать пищу за три часа до сна.

«Во время того, как мы спим, еда также должна свободно передвигаться по кишечнику. Именно поэтому необходимо не есть за три часа до сна минимум», — пояснила Ивашкевич.

Диетолог предупредила, что тошнота и тяжесть в желудке чаще всего сигнализируют о переедании.

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте