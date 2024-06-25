Диетолог Иванова рассказала, что овощи и фрукты защищают желудок и помогают ему лучше работать

Овощи и фрукты, за счет содержания витаминов, клетчатки и минералов, защищают желудок, укрепляют его капиллярную стенку и помогают ему лучше работать. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-диетолог Виктория Иванова.

Кроме того, и овощи, и фрукты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. То же самое касается и ягод — они нормализуют кишечную микрофлору и борются с микробами.

«Например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка», — сказала Иванова.

Тем, кто страдает болезнями ЖКТ, медик посоветовала добавить в рацион оливковое масло и овес. Эти продукты защищают слизистую оболочку от образования язв и устраняют воспаления.