Диетолог Ирышкин заявил о неэффективности пивной диеты из-за калорийности закусок

По его словам, низкое содержание калорий и сахара в пиве по сравнению с соками не способствует более быстрому снижению веса. Он отметил, что этот напиток не должен фигурировать в рационе, поскольку не обеспечивает ощущения насыщения. Более того, пиво часто сочетается с высококалорийными закусками, такими как чипсы, сухари или колбасы.

Ирышкин пояснил, что если человек будет употреблять исключительно пиво, то потеря веса будет связана не с самим напитком, а с тем, что он исключает калорийные продукты из своего питания. Он также добавил, что аналогичный эффект можно достичь, употребляя яблоки или арбузы, добавил сайт KP.RU.