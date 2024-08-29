Диетолог Ирышкин заявил о неэффективности пивной диеты из-за калорийности закусок

Заявление о том, что пивная диета приводит к быстрому снижению веса, вызывает сомнения. Об этом Пятому каналу рассказал врач-диетолог Олег Ирышкин.

По его словам, низкое содержание калорий и сахара в пиве по сравнению с соками не способствует более быстрому снижению веса. Он отметил, что этот напиток не должен фигурировать в рационе, поскольку не обеспечивает ощущения насыщения. Более того, пиво часто сочетается с высококалорийными закусками, такими как чипсы, сухари или колбасы.

Ирышкин пояснил, что если человек будет употреблять исключительно пиво, то потеря веса будет связана не с самим напитком, а с тем, что он исключает калорийные продукты из своего питания. Он также добавил, что аналогичный эффект можно достичь, употребляя яблоки или арбузы, добавил сайт KP.RU.

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