Диетолог Игнатикова: в тыкве содержатся пищевые волокна, защищающие сосуды от образования бляшек

Тыква является источником бета-каротина и провитамина А, а еще в ней содержатся пищевые волокна, предотвращающие всасывание избыточного количества холестерина в кровь и защищающие сосуды от образования атеросклеротических бляшек. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог, врач-терапевт Елена Игнатикова.

Людям, которые страдают от проблем с ЖКТ и от заболеваний печени, медик посоветовала есть тыкву в сочетании с пшенной кашей.

«В такой каше много аминокислоты нитиамина, которая также для нас необходима. Она участвует в процессах детоксикации при заболеваниях печени», — пояснила специалист.

Пшенная каша с тыквой полезна пациентам с заболеваниями сердца, добавила Игнатикова.