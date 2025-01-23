Диетолог Игнатикова: в малых дозах острые блюда улучшают процесс пищеварения

Специалист высказала мнение о противоречивом отношении к острой пище среди профессионалов. С одной стороны, существуют ограничения и противопоказания, однако нельзя отрицать и пользу такой еды для организма. Ключевым фактором остается умеренное потребление.

Игнатикова подчеркнула, что в малых дозах острые блюда способствуют выделению желудочного сока и слюны, улучшая процесс пищеварения. Тем не менее, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, острая еда может усугубить состояние, усиливая выработку кислоты и провоцируя обострение болезни. В таких случаях рекомендуется временно исключить острую пищу из рациона до улучшения состояния или наступления ремиссии.

Красный острый перец содержит капсаицин, который препятствует усвоению жиров в организме. Однако Игнатикова предупреждает, что употребление большого количества острых блюд само по себе не приведет к значительному снижению веса — важна сбалансированная диета и контроль калорий.