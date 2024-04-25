Диетолог Игнатикова: сыр маасдам может спровоцировать повышение артериального давления | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 10:51 Диетолог Игнатикова: сыр маасдам может спровоцировать повышение артериального давления

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Желтые сыры с высокой долей жирности, такие как гауда или маасдам, могут спровоцировать повышение уровня холестерина в крови и артериального давления. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также в таких сырах содержится большое количество соли, что грозит задержкой жидкости в организме и появлением отеков. Людям с ожирением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гастритом следует исключить продукт из рациона.

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Остальным в день рекомендуется употреблять не более 30-50 граммов желтого сыра, это примерно два маленьких кусочка, отметила Игнатикова.