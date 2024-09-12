Диетолог Игнатикова посоветовала готовить из осенних ягод компоты и кисели

Врач-диетолог Елена Игнатикова в беседе с радиостанцией Sputnik порекомендовала россиянам готовить из осенних ягод компоты или кисели. Дело в том, что почти все они кислые или горькие на вкус, и употреблять их в свежем виде весьма затруднительно.
«Осенние ягоды отлично звучат в соусах. Конечно, полезность их при термической обработке уменьшается, но все равно мы можем включать их рацион», — добавила медик.
Диетолог призвала не выбрасывать жмых во время приготовления морсов, поскольку в нем содержится клетчатка, полезная для желудочно-кишечного тракта и микробиоты. Максимальную пользу для человека могут принести те ягоды, которые растут в регионе проживания, отметила Игнатикова.
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