Диетолог Хрычева указала на связь дефицита витаминов с усталостью и апатией

Диетолог и эндокринолог Виктория Хрычева поделилась с «Краснодарскими известиями» информацией о признаках дефицита витаминов в организме.

По словам специалиста, самостоятельный прием биологически активных добавок может быть не только бесполезным, но и опасным. Обратиться к врачу и проверить уровень витаминов следует при появлении таких симптомов, как усталость и апатия, выпадение волос, сухость кожи и «заеды» в уголках рта.

Также поводом для обследования могут стать частые простуды, покалывание или ощущение «мурашек» в руках и ногах, добавил MK.Ru.