Диетолог Хопсегер заявила, что регулярное употребление куркумы снижает риск развития болезни Альцгеймера

Если регулярно включать куркуму в свой рацион, то существенно снижается риск развития ряда заболевания, включая рак и болезнь Альцгеймера. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на статью диетолога Николь Хопсегер.

По ее словам, куркума является натуральным антиоксидантом. Содержащийся в ней куркумин способен защить клетки мозга и нервной системы от преждевременного старения.

Диетолог отметила, что достаточно употреблять специю дважды в день на протяжении всего полутора лет, чтобы снизить риск появления злокачественных новообразований. Однако, добавила врач, куркума может быть противопоказана людям с высоким давлением и заболеваниями ЖКТ.