Диетолог Хилл посоветовала при вздутии съесть банан и пить больше воды

У многих людей после еды возникает неприятное ощущение, которое сопровождает вздутие живота. Как избавиться от этого симптома, сообщила Мойка78 со ссылкой на доктора медицинских наук, диетолога из Top Nutrition Джордан Хилл.

По словам специалиста, вздутие живота может возникать из-за заглатывания воздуха во время еды или расщепления остатков пищи в толстом кишечнике. Скорректировать это можно с помощью питания.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, стоит пить больше воды, а также употреблять продукты, богатые калием. К таким относятся банан, апельсины и клубника. Наконец, врач рекомендует уменьшить количество соли в рационе и есть овощи и фрукты с кожицей, не срезая ее.