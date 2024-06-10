Диетолог Хедлунд посоветовала отказаться от кофе из уличных автоматов и кофемашин

Людям стоит отказаться от употребления кофе из уличных автоматов и кофемашин, поскольку он может плесневеть и содержать массу вредных добавок. Об этом рассказала американский диетолог Оливия Хедлунд сайту Pronews.gr .

По словам специалиста, лучше всего отдать предпочтение проверенному домашнему кофе, не содержащему пестицидов. Также свое утро не стоит начинать с хлопьев с молоком на завтрак. Такое блюдо способствует резкому скачку сахара в крови.

Кроме того, из ежедневного рациона следует убрать растительное мясо с небезопасными маслами, сообщила «Свободная пресса».