Диетолог Хедлунд посоветовала отказаться от кофе из уличных автоматов и кофемашин

Людям стоит отказаться от употребления кофе из уличных автоматов и кофемашин, поскольку он может плесневеть и содержать массу вредных добавок. Об этом рассказала американский диетолог Оливия Хедлунд сайту Pronews.gr.
По словам специалиста, лучше всего отдать предпочтение проверенному домашнему кофе, не содержащему пестицидов. Также свое утро не стоит начинать с хлопьев с молоком на завтрак. Такое блюдо способствует резкому скачку сахара в крови.
Кроме того, из ежедневного рациона следует убрать растительное мясо с небезопасными маслами, сообщила «Свободная пресса».