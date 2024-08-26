Диетолог Хачирова: в орехах содержатся омега-3 и витамин Е, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Врач-диетолог Асият Хачирова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала о пользе орехов для здоровья. По словам медика, все орехи богаты омега-3 и витамином Е, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают работу мозга.

Магний и кальций, содержащиеся в продукте, способствуют поддержанию костной ткани, а витамины группы В улучшают функции нервной системы.

При этом медик предупредила, что орехи являются сильнейшим аллергеном. Людям со склонностью к аллергическим реакциям необходимо проявлять максимальную осторожность при их употреблении.