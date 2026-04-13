Диетолог Григорьян предупредила, что избыточное употребление яиц может привести к расстройству желудка

Кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что чрезмерное употребление яиц может привести к неприятным последствиям для здоровья. Среди возможных реакций она назвала боли в животе, расстройство желудка, повышенное газообразование, желчные колики, приступы панкреатита и аллергические реакции.

Специалист отметила, что нормой считается употребление 2–3 яиц в день. Она подчеркнула, что переедать яйца в Пасху также не стоит.

Григорьян напомнила, что яйцо — это ценный продукт, богатый белком и полезными жирами, но, как и любой другой продукт, оно имеет определенные нормы потребления. При их превышении возникает перегрузка желудочно-кишечного тракта, которая может привести к нежелательным реакциям организма.