Диетолог Говорушко призвала отказаться от употребления жареных пельменей на ночь

Врач-диетолог Виктория Говорушко в интервью «Радио 1» посоветовала избегать употребления жареных пельменей и сладостей на ночь.

Специалист отметила, что после захода солнца организм начинает подготовку ко сну, поэтому работа желудочно-кишечного тракта замедляется. На этом фоне перерабатывать тяжелую пищу становится очень сложно, добавил сайт RT.

Однако если вы ощущаете реальный голод, то следует поесть. Для этого нужно отдать предпочтение простым и легким продуктам, Это поможет обеспечить хороший сон и аппетит по утрам.

«Если хочется есть, нужно есть, потому что накопленный голод может привести к набору веса. Ведь потом захочется съесть все подряд», — подчеркнула Говорушко.