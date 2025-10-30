Диетолог Говорушко призвала отказаться от сочетания мяса с картошкой и макаронами

Диетолог Виктория Говорушко высказала мнение о том, что комбинация мяса с картофелем или макаронами может не подойти некоторым людям из-за особенностей их пищеварения. В интервью «Радио 1» она отметила, что вопрос совместимости продуктов не сводится к абстрактной теории, а зависит от индивидуальных особенностей организма и привычки к конкретной пище.

Говорушко подчеркнула, что у некоторых людей такое сочетание может вызывать неприятные ощущения, такие как тяжесть в желудке или дискомфорт. Она рекомендовала прислушиваться к своему телу и экспериментировать с разными комбинациями продуктов, чтобы найти наиболее подходящее меню, написал RT.

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова предложила альтернативный завтрак — кашу из натуральной крупы, вареной не менее 20 минут. Она подчеркнула, что такие блюда обеспечивают длительное чувство сытости и являются полезными для здоровья.