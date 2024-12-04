Диетолог Гинзбург заявил, что булгур и гречка имеют одинаковый набор полезных свойств

Булгур, гречка и рис — одинаковые по пищевой ценности продукты, их различие заключается только в стоимости. Первая крупа менее известна, поэтому стоит дороже, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с радио Sputnik .

По словам специалиста, в состав булгура входят те же минералы, что и в гречку — цинк, немного калия, силена и витамины группы В.

«Я бы булгур не рассматривал как альтернативу, я бы даже наоборот скорее рассматривал гречку и рис, как альтернативу булгуру, потому что он в принципе никаких особых преимуществ не имеет», — подчеркнул Гинзбург.

Врач добавил, что выбирать булгур можно лишь для того, чтобы разнообразить рацион питания. Однако, учитывая стоимость продукта, гречка остается самым доступным и привычным вариантом крупы.